У аеропорті "Орлі" сталась стрілянина за участі військових

Невідомий чоловік намагався відібрати зброю у військового. Силовикам довелося відкривати вогонь у приміщені аеропорту.
За даними BBC, нападнику вдалося захопити зброю у військового у південному терміналі аеропорту. Згодом його застрелили в одному з магазинів.
Сам аеропорт після інциденту було закрито, а висадка пасажирів була призупинена. Місце оточила служба безпеки, поліція та військові, які шукають можливих спільників нападника. А також чи не залишив нападник вибухівки.
На місце події прямує міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ле Ру.
Сам аеропорт розташований за 13 кілометрів від Парижа і є другим найбільшим летовищем у Франції.
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