У аеропорті "Орлі" сталась стрілянина за участі військових

Невідомий чоловік намагався відібрати зброю у військового. Силовикам довелося відкривати вогонь у приміщені аеропорту.

За даними BBC, нападнику вдалося захопити зброю у військового у південному терміналі аеропорту. Згодом його застрелили в одному з магазинів.

[#Orly]Opération de police en cours. Ne franchissez pas le périmètre de sécurité, suivez les consignes. — Police Nationale (@PoliceNationale) 18 березня 2017 р.

Сам аеропорт після інциденту було закрито, а висадка пасажирів була призупинена. Місце оточила служба безпеки, поліція та військові, які шукають можливих спільників нападника. А також чи не залишив нападник вибухівки.

Police are trying to determine if any explosives were left after the man was shot dead https://t.co/TSrdiUNhrm pic.twitter.com/DZRlxVonCe — Daily Mail Online (@MailOnline) 18 березня 2017 р.

#Orly - Gros dispositif des forces de l'ordre avec intervention du Raid et présence des secours. pic.twitter.com/YWvVJXPhXm — Remy Buisine (@RemyBuisine) 18 березня 2017 р.

На місце події прямує міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ле Ру.

Сам аеропорт розташований за 13 кілометрів від Парижа і є другим найбільшим летовищем у Франції.

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