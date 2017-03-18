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У аеропорті "Орлі" сталась стрілянина за участі військових

11:43, сьогодні 363 Читать новость на русском
Південний термінал аеропорту
Південний термінал аеропорту "Орлі"

Невідомий чоловік намагався відібрати зброю у військового. Силовикам довелося відкривати вогонь у приміщені аеропорту.

За даними BBC, нападнику вдалося захопити зброю у військового у південному терміналі аеропорту. Згодом його застрелили в одному з магазинів.

Сам аеропорт після інциденту було закрито, а висадка пасажирів була призупинена. Місце оточила служба безпеки, поліція та військові, які шукають можливих спільників нападника. А також чи не залишив нападник вибухівки.

На місце події прямує міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ле Ру.

Сам аеропорт розташований за 13 кілометрів від Парижа і є другим найбільшим летовищем у Франції.

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Теги: авіація Франція
Джерело: 24 Канал
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