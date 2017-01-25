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У Авакова готують низку змін до Правил дорожнього руху

13:48, сьогодні 432 Читать новость на русском
Водійські права
Водійські права / Фото з відкритих джерел

У МВС готують законопроект, який внесе ряд змін до Правил дорожнього руху. Зокрема, у головному сервісному центрі планують зменшити строк дії водійських прав до 5-15 років.

Про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва на своїй сторінці у Facebook.

За словами Дєєвої, Директиви 2006/126/ЄС про посвідчення водія необхідні для просування процесу Євроінтеграції, який включає виконання відповідних вимог директив ЄС.

Також планують впровадити мікрочіп як складову даного посвідчення водія, а також унормувати вік отримання прав для різних категорій транспорту.

Чого ж очікувати від цих нововведень? Звісно ж, більшої безпеки та свободи дорожнього руху. Унормування віку отримання прав розширить доступ до керування окремими категоріями транспорту, мікрочіпи забезпечать захист від підробок, а перегляд строків дійсності сприятиме більшій безпеці дорожнього руху,
– йдеться у дописі.

Анастасія Дєєва нагадала, що на сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати його отримання. А за вимогами Директиви нормами будуть встановлені нові строки від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту.

Це потрібно для періодичної перевірки відповідності здоров’я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам. Вона додала, що категорії транспорту також будуть переглянуті.

Теги: Законопроект Транспорт Міністерство внутрішніх справ Україна
Джерело: 24 Канал
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