У Авакова вперше відреагували на овідіопольську трагедію

Речник МВС Артем Шевченко прокоментував трагедію в Овідіополі, що на Одещині, коли чоловік здійснив кілька підпалів і жорстоко вбив матір з дитиною.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Підозрюваний у подвійному вбивстві матері та дитини, підпалах в Овідіополі, а ще у намірі скоїти теракт в Одесі громадянин Погорєлов затриманий,

– зазначив він і опублікував фото злочинця.

Зауважимо, що більше жодних коментарів прес-секретар міністерства не надав. Однак, попри це, вищезазначений коментар виявився першим з боку представників МВС щодо жахіття в Овідіополі.

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