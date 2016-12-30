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У Авакова вперше відреагували на овідіопольську трагедію

16:12, сьогодні 1763 Читать новость на русском
Артем Шевченко
Артем Шевченко / "Радіо Свобода"

Речник МВС Артем Шевченко прокоментував трагедію в Овідіополі, що на Одещині, коли чоловік здійснив кілька підпалів і жорстоко вбив матір з дитиною.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Підозрюваний у подвійному вбивстві матері та дитини, підпалах в Овідіополі, а ще у намірі скоїти теракт в Одесі громадянин Погорєлов затриманий,
– зазначив він і опублікував фото злочинця.

Зауважимо, що більше жодних коментарів прес-секретар міністерства не надав. Однак, попри це, вищезазначений коментар виявився першим з боку представників МВС щодо жахіття в Овідіополі.

Читайте також: Де перебуває міністр Аваков під час овідіопольської трагедії

Нагадаємо, увечері 29 грудня на Одещині сталося моторошне вбивство – чоловік відрізав голови матері та доньці, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.

Згодом стало відомо, що овідіопольський убивця мав намір повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси. У зв’язку з цим поліція оголосила план "Сирена".

30 грудня різника з Одещини вдалося затримати.

Теги: Україна Кримінал Одеса Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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