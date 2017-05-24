У банку "ФК "Відкриття" спростовують наявність претензій до Фукса

Банк "ФК "Відкриття" веде роботу з узгодження схеми угоди щодо передачі йому майна ЗАТ "ПраймМенеджмент" і зняття особистої поруки з Павла Фукса, повідомили у фінустанові.

"Запропоновані умови з передачі Банку майна, що належить ЗАТ "ПраймМенеджмент"... і зняття особистої поруки з Фукса П. Я. влаштовують Банк. На даний момент ведеться робота по узгодженню конкретної Схеми угоди", – сказано в листі на ім'я Фукса за підписом старшого Віце-Президента-Керівника Дирекцією ПАТ Банк "ФК "Відкриття" С. Поволжина.

Раніше ЗМІ повідомляли про нібито наявність претензій фінансового характеру у банкірів до Фукса, російсько-українського девелопера, який подав заявку на придбання "Промінвестбанку".

Так, за даними російського видання "Комерсант", в базі судів загальної юрисдикції числяться позови, подані в цьому році до Павла Фуксу в Тверський районний суд Москви про стягнення заборгованості. Серед позивачів – банк "ФК "Відкриття"" і Російський міжнародний банк (РМБ).

НБУ незабаром має намір винести рішення щодо документів на погодження купівлі української "дочки" Сбербанку, повідомила заступник глави регулятора Катерина Рожкова.

"Скоро ми зможемо сформулювати свою позицію з цього питання", – сказала вона.

Пані Рожкова також підтвердила отримання заявок від потенційних покупців Промінвестбанку (ПІБ), вказавши, що документи знаходяться в стадії вивчення. У випадку з "Сбербанком" мова йде про консорціум інвесторів – Саїда Гуцерієва і Григорія Гусельникова, з ВЕБом — про групу покупців в особі девелопера Павла Фукса та депутата Максима Микитася. Пані Рожкова уточнила, що український олігарх Олександр Ярославський, який анонсував раніше свій намір претендувати на покупку Промінвестбанку, заявку поки не подавав. Також у Нацбанку повідомили, що не отримували заявок на придбання інших "дочок" російських держбанків — ВТБ-банку, БМ-банку (входять до групи ВТБ), ВиЭс-банку (належить "Сбербанку").