У банку Порошенка прокоментували скандал навколо грошей Януковича

У "Міжнародному інвестиційному банку", що належить Петру Порошенку, заявили, що не погоджували переказ коштів Олександра Януковича з ліквідованого "Всеукраїнського банку розвитку".

Про це повідомляє офіційний сайт банку. В фінустанові запевнили, що одразу як отримали арештовані гроші, повідомили про це держслужбу фінансового моніторингу. Нагадаємо, за клопотанням Генпрокуратури Печерський суд Києва арештував понад 300 мільйонів гривень.



Вони надійшли з уже ліквідованого банку Олександра Януковича на рахунки "Міжнародного інвестиційного банку".