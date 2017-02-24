19:16
24 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 лютого
Вєсті.UA. Депутати-бублики.
Вєсті.UA
19:50, 23 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, сьогодні
Випуск новин за 17:00: Савченко поїхала в
Випуск новин
18:30, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

У банку Порошенка прокоментували скандал навколо грошей Януковича

18:09, сьогодні 328 Читать новость на русском
Олександр Янукович
Олександр Янукович / Фото з відкритих джерел

У "Міжнародному інвестиційному банку", що належить Петру Порошенку, заявили, що не погоджували переказ коштів Олександра Януковича з ліквідованого "Всеукраїнського банку розвитку".

Про це повідомляє офіційний сайт банку.

В фінустанові запевнили, що одразу як отримали арештовані гроші, повідомили про це держслужбу фінансового моніторингу.

Нагадаємо, за клопотанням Генпрокуратури Печерський суд Києва арештував понад 300 мільйонів гривень.

Вони надійшли з уже ліквідованого банку Олександра Януковича на рахунки "Міжнародного інвестиційного банку".

Теги: Україна гроші Банки Печерський суд Києва Олександр Янукович
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Джонні Депп чи Джаред Лето: хто досі не отримав
сьогодні, 19:03 Джонні Депп чи Джаред Лето: хто досі не отримав "Оскара"
27
Гнучкий Ляшко, або Як радикали стали і опонентами, і союзниками влади
сьогодні, 16:42 Гнучкий Ляшко, або Як радикали стали і опонентами, і союзниками влади
Наталя Ромашова 722
Закладаємось на Трампа! Як заробити на президенті США
сьогодні, 14:01 Закладаємось на Трампа! Як заробити на президенті США
Борис Немировський 305
Мусорные мечты Николая Толмачева
сьогодні, 11:28 Мусорные мечты Николая Толмачева
248
Кто Путин – убийца, клептократ, гений, шпион?
сьогодні, 07:45 Кто Путин – убийца, клептократ, гений, шпион?
Блог Медіа 2737
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Європейські країни зробили заяви щодо "паспортів" "ДНР" і "ЛНР"
 20 лютого , 16:29
Проросійська провокація, – дипломат про спалення українського прапора у Польщі
15 листопада 2016 , 17:18 2
Україні варто взяти за основу хорватський сценарій, – експерт про взаємини Києва з терористами
 26 лютого , 08:02
Дівчата-копи: що приховує реформа поліції
 8 вересня 2016 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук