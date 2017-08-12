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У Білому домі дали пояснення щодо подяки Трампа Путіну

00:54, сьогодні 177 Читать новость на русском
Дональд Трамп і Володимир Путін
Дональд Трамп і Володимир Путін / Getty Images

Слова подяки президента США Дональда Трампа господарю Кремля Володимиру Путіну щодо скорочення чисельності американських дипломатів у Росії викликали негативну реакцію серед політиків у Штатах, натомість у Білому домі переконують, що ці слова були саркастичними.

Про це заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає The New York Times.

"Він висловлювався саркастично", – зауважила вона.

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Однак, як підкреслює ресурсу, речниця Білого дому при цьому не пояснила, чому Трамп неохоче висловив критику проти Путіна.

Також про те, що в Білому домі назвали сарказмом подяку Трампа Путіну за висилку дипломатів, написала журналістка американського телеканалу CBS Маргарет Бреннан.

До слова, слова подяки Трампа за скорочення персоналу дипмісії США в Росії викликали обурення в Держдепартаменті, з посиланням на власні джерела в американському дипломатичному відомстві повідомляв журнал Politico.

"Ця заява Трампа неймовірно деморалізує, воно є нешанобливою щодо до людей, які служать своїй країні, намагаючись вберегти її від шкоди", – наголосив один із співрозмовників видання.

За інформацією The New York Times, "образливими" подібні слова американського лідера також визнала екс-заступник помічника міністра оборони США Евелін Фаркас.

"Обурює, що він (Трамп – "24") дякує Путіну за що завгодно, враховуючи все, що Путін зробив, щоб зруйнувати суверенітет США та як погано російський уряд поводився з американським дипломатичним персоналом в Росії", – підкреслила еск-чиновниця.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Росія заблокувала доступ амриканським дипломатам до дачі у Срібному Бору. Також у Кремлі вимагалаи зменшити кількість дипломатів США до 445 осіб.

Згодом президент США Дональд Трамп подякував президенту Володимиру Путіну за такий крок. За словами американського лідера, це допоможе заощадити чимало коштів.

Теги: Новини політики США Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп
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