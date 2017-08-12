У Білому домі дали пояснення щодо подяки Трампа Путіну

Слова подяки президента США Дональда Трампа господарю Кремля Володимиру Путіну щодо скорочення чисельності американських дипломатів у Росії викликали негативну реакцію серед політиків у Штатах, натомість у Білому домі переконують, що ці слова були саркастичними.

Про це заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає The New York Times.

"Він висловлювався саркастично", – зауважила вона.

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Однак, як підкреслює ресурсу, речниця Білого дому при цьому не пояснила, чому Трамп неохоче висловив критику проти Путіна.

Також про те, що в Білому домі назвали сарказмом подяку Трампа Путіну за висилку дипломатів, написала журналістка американського телеканалу CBS Маргарет Бреннан.

WH official says @POTUS was being sarcastic when he thanked Putin for expelling US officials from Russia. — margaret brennan (@margbrennan) August 11, 2017

До слова, слова подяки Трампа за скорочення персоналу дипмісії США в Росії викликали обурення в Держдепартаменті, з посиланням на власні джерела в американському дипломатичному відомстві повідомляв журнал Politico.

"Ця заява Трампа неймовірно деморалізує, воно є нешанобливою щодо до людей, які служать своїй країні, намагаючись вберегти її від шкоди", – наголосив один із співрозмовників видання.

За інформацією The New York Times, "образливими" подібні слова американського лідера також визнала екс-заступник помічника міністра оборони США Евелін Фаркас.

"Обурює, що він (Трамп – "24") дякує Путіну за що завгодно, враховуючи все, що Путін зробив, щоб зруйнувати суверенітет США та як погано російський уряд поводився з американським дипломатичним персоналом в Росії", – підкреслила еск-чиновниця.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Росія заблокувала доступ амриканським дипломатам до дачі у Срібному Бору. Також у Кремлі вимагалаи зменшити кількість дипломатів США до 445 осіб.



Згодом президент США Дональд Трамп подякував президенту Володимиру Путіну за такий крок. За словами американського лідера, це допоможе заощадити чимало коштів.