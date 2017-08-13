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У Білому домі хочуть позбутися Трампа, – екс-речник адміністрації президента США

20:38, сьогодні 785 Читать новость на русском
Трампа хочуть позбутися в Білому домі, заявив Скарамуччі
Трампа хочуть позбутися в Білому домі, заявив Скарамуччі / Getty Images

У Білому домі є люди, які прагнуть позбутися президента США Дональда Трампа. Відтак, американському лідерові треба залучити для продовження роботи більше лояльних людей.

Про це заявив екс-директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі, який залишив посаду через 10 днів після призначення, повідомляє ВВС.

"Що зараз відбувається у Вашингтоні: президент не є представником політичного істеблішменту, тому з якоїсь причини люди прийняли рішення, що хочуть позбутися його", – сказав Скарамуччі.

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Екс-речник адміністрації президент США також зазначив, що у Вашингтоні, в тому числі в Білому домі, є люди, які "не обов'язково сприяють інтересам президента чи дотримуються його порядку".

Скарамуччі також висловив думку про те, що Трампові необхідно залучити до роботи "більше лояльних людей", щоб продовжувати працювати.

Нагадаємо, Ентоні Скарамуччі був звільнений з посади директора з комунікацій Білого дому через 10 днів після призначення. Він опинився в центрі скандалу через те, що в телефонній розмові з репортером нецензурно висловився про двох колег: екс-голову адміністрації Райнса Прібуса і радника президента Стіва Беннона.

Теги: Новини політики США Дональд Трамп
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