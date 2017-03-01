У Білому домі не готуються до зустрічі Трампа та Путіна, – ЗМІ

У Білому Домі наразі не готуються до зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і американським лідером Дональдом Трампом.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Як відомо, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков наголосив, що відомство розпочало практичну підготовку до зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

"Розуміння щодо дати та місця проведення зустрічі поки немає, але практична підготовка до її проведення запущена і на цей рахунок є взаєморозуміння з американською стороною,"– стверджує він.

Російський посадовець також підкреслив, що РФ відкрита для співпраці з США.

"Хотілося б вірити, що зміни у Вашингтоні створять вікно можливостей для оздоровлення ситуації в діалозі між нашими країнами, Ми є відкритими для конструктивного співробітництва з США", – додав Рябков.

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