У Білому домі озвучили добрі новини для України

Сполучені Штати Америки не зніматимуть санкцій з Росії. У Білому домі не відкидають можливого посилення санкцій.

Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації США, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, президент США Дональд Трамп хоче зберігати дію санкції щодо Росії, а також розглядає варіант посилення цих санкцій.

"Ми не знімаємо санкцій з Росії. Можливо, ми подивимося в бік посилювання. Мені здається, що президент ясно заявляв, як росіяни можуть домогтися зняття санкцій", – зазначив представник Білого дому.

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Таку інформацію також підтвердив глава Національної економічної ради США Гері Кон, пише MarketWatch. Він також наголосив, що адміністрація Дональда Трампа не послабить санкції щодо Росії, а, ймовірніше, буде розглядати варіант посилити їх.