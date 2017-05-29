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У Білому домі "забули" згадати про першого джентльмена Люксембурга поруч з Меланією Трамп

14:03, сьогодні 12
Перші леді та перший джентльмен на саміті країн НАТО
Перші леді та перший джентльмен на саміті країн НАТО / Getty images

В рамках саміту країн НАТО, що днями відбувся у Брюсселі, робили традиційне групове фото перших леді, які супроводжують своїх чоловіків-президентів на цьому заході.

Цьогоріч компанію першим леді склав перший джентльмен Готьє Дестні – чоловік прем’єр-міністра Люксембурга Ксав'є Бетеля.

Щоправда, у Білому домі не вважали за потрібне згадувати про чоловіка-гея, який позував на фото в компанії першої леді США.

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У першому дописі, який Білий дім розмістив у своєму Facebook, взагалі "забули" про чоловіка прем'єр-міністра Люксембургу.

Після шквалу критики виправитись вирішили більш ніж через добу вказавши лише ім'я та прізвище Готьє Дестні.

Перші леді та перший джентльмен на саміті НАТО

Перші леді та перший джентльмен на саміті НАТО

Після шквалу критики у Білому домі вирішили відредагувати допис

Після шквалу критики у Білому домі вирішили відредагувати допис

До слова, Дестні і Бетель п'ять років жили у цивільному шлюбі і офіційно одружилися лише у 2015-му році, коли в Люксембурзі дозволили одностатеві шлюби.

Прем'єр-міністром Люксембурга Ксав'є Бетель був обраний у грудні 2013-го.

Теги: Люксембург ЛГБТ НАТО Меланія Трамп Політика Курйози
Джерело: 24 Канал
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