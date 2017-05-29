У Білому домі "забули" згадати про першого джентльмена Люксембурга поруч з Меланією Трамп

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В рамках саміту країн НАТО, що днями відбувся у Брюсселі, робили традиційне групове фото перших леді, які супроводжують своїх чоловіків-президентів на цьому заході.
Цьогоріч компанію першим леді склав перший джентльмен Готьє Дестні – чоловік прем’єр-міністра Люксембурга Ксав'є Бетеля.
Щоправда, у Білому домі не вважали за потрібне згадувати про чоловіка-гея, який позував на фото в компанії першої леді США.
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У першому дописі, який Білий дім розмістив у своєму Facebook, взагалі "забули" про чоловіка прем'єр-міністра Люксембургу.
Після шквалу критики виправитись вирішили більш ніж через добу вказавши лише ім'я та прізвище Готьє Дестні.
Перші леді та перший джентльмен на саміті НАТО
Після шквалу критики у Білому домі вирішили відредагувати допис
До слова, Дестні і Бетель п'ять років жили у цивільному шлюбі і офіційно одружилися лише у 2015-му році, коли в Люксембурзі дозволили одностатеві шлюби.
Прем'єр-міністром Люксембурга Ксав'є Бетель був обраний у грудні 2013-го.