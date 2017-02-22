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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

У Білорусі пояснили кого впускатимуть з паспортами "ЛДНР"

14:58, сьогодні 474 Читать новость на русском
Паспорти псевдореспублік
Паспорти псевдореспублік / Getty Images

Білорусь в індивідуальному порядку прийматиме рішення про допуск на територію країни людей з паспортами так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це ВВС заявили в МВС Білорусі.

У міністерстві підтвердили, що Білорусь не визнає псевдореспубліки, а тому документи, видані відповідними органами "ДНР" і "ЛНР", також є недійсними на території країни.

У той же час у МВС відзначили, що більшість людей, які приїжджають до Білорусі з такими документами, підпадають під президентський указ від серпня 2014 року "Про перебування громадян України в Республіці Білорусь".

Цей указ звільняє переселенців від надання деяких документів, необхідних для влаштування в школу дітей і одержання допомоги, якщо ці документи "не можуть бути надані з об'єктивних причин".

Таким чином при в'їзді до Білорусі з території Росії людей з документами ДНР і ЛНР спочатку проводиться ідентифікація особи, а потім, в індивідуальному порядку, залежно від життєвої ситуації, приймається рішення про допуск на територію країни,
– зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.

Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання цього указу є доказом російської окупації частини цієї території.

Раніше стало відомо, що в'їзд на територію Білорусі з "документами", виданими "ДНР" і "ЛНР", неможливий.

Теги: Війна на Донбасі Білорусь
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