У Білорусі тепер безвіз з ЄС та США

Громадяни ЄС та США тепер зможуть потрапити в Білорусь без віз.

Відповідний указ Олександр Лукашенка набув чинності 12 лютого.

Тепер громадяни 80 країн, серед яких ЄС та США, зможуть без віз в’їхати у Білорусь, але не більше ніж на 5 діб.

Указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші держави.

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Для в'їзду в безвізовому режимі громадянам перелічених країн необхідно мати при собі дійсний паспорт або інший документ, який його заміняє, для виїзду за кордон, грошові кошти із розрахунку не менше 25 євро на особу, медичний страховий поліс на суму не менше 10 тисяч євро, що діє в Білорусі.

Нагадаємо, 11 лютого українського поета та письменника Сергія Жадана затримали у Мінську і на 5 років заборонили в’їзд на територію Білорусі, проте після втручання українських дипломатів заборону таки скасували.