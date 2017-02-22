У Білорусі випустили "законсервовані" чоловічі шкарпетки до 23 лютого

Брестський панчішний комбінат до Дня захисника вітчизни випустив обмежену партію чоловічих шкарпеток, які запакували в консервні банки.

Про це повідомляє агентство Sputnik.

Чоловічі шкарпетки випустили як подарунок до Дня захисників вітчизни. Всього було виготовлено три тисячі банок.

Шкарпетки в банках відрізняються лише розміром, проте колір буде у всіх однаково чорний. Щодо матеріалу подарунків, то 73% шкарпеток виготовлені з бавовни, 25% – поліестер, 2% – еластан.

"Дарувати шкарпетки на 23 лютого банально? Ні. Тепер дощ, сніг, вітер не страшні – п'яти улюбленого чоловіка залишаться сухими надовго", – пожартували на підприємстві.

Подарунок вже можна купити в магазинах Брестського панчішного комбінату у Білорусі.

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