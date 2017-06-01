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У "Борисполі" можливі звільнення і зниження рівня безпеки у зв'язку з приходом Ryanair, – ЗМІ

17:03, сьогодні 56 Читать новость на русском
Міжнародний аеропорт
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / rbc.ua

Журналісти проаналізували проект постанови МІУ про нові ставки збору для аеропорту "Бориспіль".

Нові умови залучення бюджетних авіакомпаній, які розробило Міністерство інфраструктури, можуть призвести до звільнення частини персоналу міжнародного аеропорту "Бориспіль", а також до зниження рівня безпеки і якості обслуговування рейсів. Про це йдеться у статті "Лоукости" на лезі ножа" у виданні "Лівий берег".

Зокрема, журналісти проаналізували вплив резонансного проекту постанови Мінінфраструктури про нові ставки збору для аеропорту "Бориспіль" на майбутнє перевезень. Він передбачає зниження базової ставки обслуговування для всіх перевізників у "Борисполі" з 17 до 13 доларів.

Крім того, за даними в статті, проектом наказу передбачається можливість надання знижки до 80% за обсяги перевезень і за відкриття "нових рейсів". "Великим" об'ємом вважається 150 тис. пасажирів за півроку. А "новим рейсом" – будь-який новий напрямок, куди раніше не літали літаки з "Борисполя", без обмежень по відстані до "старих" аеропортів.

Рівень збитків від таких рішень, за даними експертів, може скласти 25-77 млн доларів за рік.

"Збори – це заробітна плата персоналу, оплата комунальних послуг, підтримання безпеки інфраструктури аеропорту. Співробітники підприємства явно не готові розділити з пасажирами радість зниження вартості квитків... Навіть на скорочення зарплати на 10-20% ніхто добровільно не піде. Завтра профспілки піднімуть і скажуть – хлопці, у нас тут падає гривня, а ви тут скорочуєте зарплату. Хоча скорочення штату цілком реально може бути", - заявив глава авіаційного комітету Федерації роботодавців на транспорті Валерій Поліщук.

Крім того, пише видання, зниження збору – це збитки аеропорту як держпідприємства і як платника податків. "По суті, "розкіш" "дешевих перельотів" декількох авіакомпаній через один аеропорт ляже на плечі всіх платників податків України", – йдеться в матеріалі.

Третій аспект зниження доходів – це безпека обслуговування. "Надаючи знижки на рівні 80%, очевидно, що в аеропорту не залишиться грошей на утримання терміналів або аеродрому", – говорить експерт з транспорту офісу ефективного регулювання BRDO Сергій Хижняк.

Одна смуга "Борисполя" постійно знаходиться в ремонті. І коли снігопад – закриваємося за метеоумовами, а це неприємно – потрібен капремонт. Крім того, в "Борисполі" нема "січної" смуги, а вона потрібна під бокові вітри,
– зазначає голова Асоціації підприємств авіаційної галузі України Микола Марченко.

"Не буде грошей на підтримку смуги — а це безпека польотів. Не буде грошей на підтримання у належному стані інфраструктури самого терміналу", – додає голова Ради директорів аеропорту "Київ" Денис Костржевський. Крім того, журналісти також зазначають, що до 60% у собівартості "льотної послуги" становить ціна палива.

Крім того, більшу частину займає власне тариф і податки, а також лізингові виплати за літак, його амортизація.

Наголошується, що аеропортові збори – це 5-10% ціни квитка, відповідно, якщо від 200 доларів відняти навіть 10 доларів (а документи Мінінфраструктури припускають, що базовий тариф буде знижено з 17 до 7,5 доларів за людину), то кардинально на доступність польоту це не вплине.

Автор підкреслив, що, швидше, компаніям потрібно підвищувати свою ефективність і знижувати тарифну складову. Щоб реально здешевити квитки та залучити туристів, у багатьох країнах муніципалітети виділяють спеціальні дотації для авіакомпаній, доплачуючи за кожного привезеного пасажира, пишуть журналісти.

Теги: авіація Бориспіль Міністерство інфраструктури
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