У "Борисполі" можливі звільнення і зниження рівня безпеки у зв'язку з приходом Ryanair, – ЗМІ

Журналісти проаналізували проект постанови МІУ про нові ставки збору для аеропорту "Бориспіль".

Нові умови залучення бюджетних авіакомпаній, які розробило Міністерство інфраструктури, можуть призвести до звільнення частини персоналу міжнародного аеропорту "Бориспіль", а також до зниження рівня безпеки і якості обслуговування рейсів. Про це йдеться у статті "Лоукости" на лезі ножа" у виданні "Лівий берег".

Зокрема, журналісти проаналізували вплив резонансного проекту постанови Мінінфраструктури про нові ставки збору для аеропорту "Бориспіль" на майбутнє перевезень. Він передбачає зниження базової ставки обслуговування для всіх перевізників у "Борисполі" з 17 до 13 доларів.

Крім того, за даними в статті, проектом наказу передбачається можливість надання знижки до 80% за обсяги перевезень і за відкриття "нових рейсів". "Великим" об'ємом вважається 150 тис. пасажирів за півроку. А "новим рейсом" – будь-який новий напрямок, куди раніше не літали літаки з "Борисполя", без обмежень по відстані до "старих" аеропортів.

Рівень збитків від таких рішень, за даними експертів, може скласти 25-77 млн доларів за рік.

"Збори – це заробітна плата персоналу, оплата комунальних послуг, підтримання безпеки інфраструктури аеропорту. Співробітники підприємства явно не готові розділити з пасажирами радість зниження вартості квитків... Навіть на скорочення зарплати на 10-20% ніхто добровільно не піде. Завтра профспілки піднімуть і скажуть – хлопці, у нас тут падає гривня, а ви тут скорочуєте зарплату. Хоча скорочення штату цілком реально може бути", - заявив глава авіаційного комітету Федерації роботодавців на транспорті Валерій Поліщук.

Крім того, пише видання, зниження збору – це збитки аеропорту як держпідприємства і як платника податків. "По суті, "розкіш" "дешевих перельотів" декількох авіакомпаній через один аеропорт ляже на плечі всіх платників податків України", – йдеться в матеріалі.

Третій аспект зниження доходів – це безпека обслуговування. "Надаючи знижки на рівні 80%, очевидно, що в аеропорту не залишиться грошей на утримання терміналів або аеродрому", – говорить експерт з транспорту офісу ефективного регулювання BRDO Сергій Хижняк.

Одна смуга "Борисполя" постійно знаходиться в ремонті. І коли снігопад – закриваємося за метеоумовами, а це неприємно – потрібен капремонт. Крім того, в "Борисполі" нема "січної" смуги, а вона потрібна під бокові вітри,

– зазначає голова Асоціації підприємств авіаційної галузі України Микола Марченко.

"Не буде грошей на підтримку смуги — а це безпека польотів. Не буде грошей на підтримання у належному стані інфраструктури самого терміналу", – додає голова Ради директорів аеропорту "Київ" Денис Костржевський. Крім того, журналісти також зазначають, що до 60% у собівартості "льотної послуги" становить ціна палива.

Крім того, більшу частину займає власне тариф і податки, а також лізингові виплати за літак, його амортизація.

Наголошується, що аеропортові збори – це 5-10% ціни квитка, відповідно, якщо від 200 доларів відняти навіть 10 доларів (а документи Мінінфраструктури припускають, що базовий тариф буде знижено з 17 до 7,5 доларів за людину), то кардинально на доступність польоту це не вплине.

Автор підкреслив, що, швидше, компаніям потрібно підвищувати свою ефективність і знижувати тарифну складову. Щоб реально здешевити квитки та залучити туристів, у багатьох країнах муніципалітети виділяють спеціальні дотації для авіакомпаній, доплачуючи за кожного привезеного пасажира, пишуть журналісти.