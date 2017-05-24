У "Борисполі" пожалілись, які нереальні умови висуває їм Ryanair

Керівництво аеропорту "Бориспіль" оприлюднило умови, яких вимагає лоукост-перевізник Ryanair перед початком польотів з України.

Про це у своїй колонці для видання "Новое время" написав перший заступник гендиректора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне.

Як зазначають у "Борисполі", деякі побажання Ryanair виходять за межі їхніх можливостей.

Дихне каже, що однією з таких умов є швидке обслуговування бортів.

Головним технологічним викликом для нас є можливість забезпечення обслуговування бортів типу B737-800 за 25 хвилин. На сьогодні ми досягли показника для такого типу повітряного судна оборотності за 40 хвилин і працюємо на тим, щоб у майбутньому скоротити його для усіх авіакомпаній,

– зазначив він.

Також у "Борисполі" бідкаються, що Ryanair хоче закріплення за собою закріплення стоянок для повітряних суден, чого у столичному аеропорту раніше не практикували.

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"До всього, авіакомпанія потребує технологію пішої висадки та посадки пасажирів, що в цілому технологічно можливо. Існує лише обмеження щодо кількості стоянок для літаків, які можуть бути одночасно прийняті за даною технологією обслуговування", – зауважують у керівництві "Борисполя".

У "Борисполі" також кажуть, що Ryanair хоче знижку на значну частину послуг в аеропорту.

Отримати знижку на значну частину послуг, які надаються безпосередньо аеропортом, буде можливо в разі прийняття змін до наказу МІУ №337, які знизять авіаційні збори і дозволять вийти на очікувані 7,5 доларів. Однак через об'єктивні причини залишається цілий ряд сервісів, що не можуть надаватися аеропортом ні зі знижкою, ні безкоштовно,

– наголосив Дихне.

В аеропорту запевняють, що не займатимуться піаром Ryanair, бо, окрім цього авіаперевізника, співпрацюють ще з 40 великими авіакомпаніями і зі всіма хочуть бути на рівних умовах.

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"Насамперед авіаперевізнику слід зважати на те, що рекламна діяльність та PR не є профільними функціями аеропорту. Ми також не здійснюємо діяльності з продажу авіаквитків та мовних перекладів на замовлення (вимога Ryanair щодо адаптації усієї документації аеропорту ірландською та англійською мовами)", – підсумували у "Борисполі".

Раніше у "Борисполі" говорили, що мають намір підписати договір про співпрацю з лоукостом Ryanair не раніше, аніж у липні 2017-го.