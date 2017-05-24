21:37
24 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Золоті прибори
Вєсті Кремля
00:50, сьогодні
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, 23 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Безвіз для жителів окупованих територій. Звіт НАБУ
Випуск новин
20:53, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

У "Борисполі" пожалілись, які нереальні умови висуває їм Ryanair

20:05, сьогодні 787 Читать новость на русском
"Бориспіль" жаліється на нереальні умови від Ryanair / Getty images

Керівництво аеропорту "Бориспіль" оприлюднило умови, яких вимагає лоукост-перевізник Ryanair перед початком польотів з України.

Про це у своїй колонці для видання "Новое время" написав перший заступник гендиректора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне.

Як зазначають у "Борисполі", деякі побажання Ryanair виходять за межі їхніх можливостей.

Дихне каже, що однією з таких умов є швидке обслуговування бортів.

Головним технологічним викликом для нас є можливість забезпечення обслуговування бортів типу B737-800 за 25 хвилин. На сьогодні ми досягли показника для такого типу повітряного судна оборотності за 40 хвилин і працюємо на тим, щоб у майбутньому скоротити його для усіх авіакомпаній,
– зазначив він.

Також у "Борисполі" бідкаються, що Ryanair хоче закріплення за собою закріплення стоянок для повітряних суден, чого у столичному аеропорту раніше не практикували.

Читайте також: Ще один сюрприз від Ryanair: компанія оголосила про нові напрямки для польотів

"До всього, авіакомпанія потребує технологію пішої висадки та посадки пасажирів, що в цілому технологічно можливо. Існує лише обмеження щодо кількості стоянок для літаків, які можуть бути одночасно прийняті за даною технологією обслуговування", – зауважують у керівництві "Борисполя".

У "Борисполі" також кажуть, що Ryanair хоче знижку на значну частину послуг в аеропорту.

Отримати знижку на значну частину послуг, які надаються безпосередньо аеропортом, буде можливо в разі прийняття змін до наказу МІУ №337, які знизять авіаційні збори і дозволять вийти на очікувані 7,5 доларів. Однак через об'єктивні причини залишається цілий ряд сервісів, що не можуть надаватися аеропортом ні зі знижкою, ні безкоштовно,
– наголосив Дихне.

В аеропорту запевняють, що не займатимуться піаром Ryanair, бо, окрім цього авіаперевізника, співпрацюють ще з 40 великими авіакомпаніями і зі всіма хочуть бути на рівних умовах.

Читайте також: У Ryanair вирішили запустити раніше один із рейсів зі Львова

"Насамперед авіаперевізнику слід зважати на те, що рекламна діяльність та PR не є профільними функціями аеропорту. Ми також не здійснюємо діяльності з продажу авіаквитків та мовних перекладів на замовлення (вимога Ryanair щодо адаптації усієї документації аеропорту ірландською та англійською мовами)", – підсумували у "Борисполі".

Раніше у "Борисполі" говорили, що мають намір підписати договір про співпрацю з лоукостом Ryanair не раніше, аніж у липні 2017-го.

Теги: Україна Ryanair авіація Бориспіль
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому прокуратура підписала підозру покійним радянським вождям
сьогодні, 21:03 Чому прокуратура підписала підозру покійним радянським вождям
Тарас Березовець 145
Большое политическое путешествие Трампа
сьогодні, 20:05 Большое политическое путешествие Трампа
Іван Яковина 159
сьогодні, 19:01 "Прозорий" квітень: відмінники державних закупівель
Яніна Ткачук 276
Почему крымские татары не угодны Кремлю
сьогодні, 18:00 Почему крымские татары не угодны Кремлю
Павло Казарін 460
Про сьогоднішні гучні затримання: коротко і ясно
сьогодні, 17:09 Про сьогоднішні гучні затримання: коротко і ясно
Віталій Бала 1850
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Гройсман пропонує нагородити учасників розслідування проти екс-чиновників з податкових органів
 сьогодні , 13:27
У Росії будуть нам заздрити, – Президент про безвізовий режим для України
 6 квітня , 18:41
Гучні затримання екс-чиновників: ще одному колишньому податківцю обрали запобіжний захід
 сьогодні , 20:54
Квоти на мовлення повинні діяти не менше п'яти років, – експерт
сьогодні , 20:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук