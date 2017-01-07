У "Борисполі" скасували кілька внутрішніх та міжнародних авіарейсів

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" скасували два рейси до Стамбула. А також – кілька внутрішніх рейсів.

Про це йдеться на офіційному сайті аеропорту "Бориспіль".

Ввечері 6 січня через негоду було скасовано два рейси міжнародного значення "Київ-Стамбул".

А також через складні погодні умови було скасовано 6 рейсів до Дніпра, та один – до Запоріжжя.

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Нагадаємо, 6 січня в аеропорту "Бориспіль" повідомили, що через складні погодні умови є можливими затримки на внутрішніх авіарейсах.



Зазначимо, хуртовини та сильний вітер в період з 6 до 7 січня залишили без світла 71 населений пункт у семи областях України, а на Одещині негода спровокувала масові затори.