У бойовиків на Донбасі конфлікти через гроші, – розвідка

Фінансовий стан у бойовиків на окупованому Донбасі призвів до конфліктів всередині терористів.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, перед Новим роком частина бойовиків з так званого 13 стрілецького батальйону 2 окремої мотострілецької бригади вирішила звільнитися. Мова йде про 30 осіб. Вони вирішили забрати ті кошти, які "заробили" завдяки війні на Донбасі. Однак у керівництва "виникла проблема з виплатою поточного грошового забезпечення особовому складу". Така ситуація "призвела до внутрішніх конфліктів в батальйоні".

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Нагадаємо, до цього повідомлялося, що бойовики самі завдають собі різноманітних ушкоджень, щоб ухилитися від участі в бойових діях та проходження військової служби.