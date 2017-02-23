15:59
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 15:00: Зник народний депутат. Доба в зоні АТО
Випуск новин
15:57, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

У БПП захотіли, щоб Гончаренка шукав спеціальний штаб

14:57, сьогодні 210 Читать новость на русском
Олексій Гончаренко
Олексій Гончаренко / Фото з соцмереж

Фракція "Блоку Петра Порошенка" наполягає, щоб через викрадення народного депутата Олексія Гончаренка створили спеціальний штаб.

Про це заявив керівник фракції Ігор Гринів, повідомляє Gazeta.ua.

Хочу звернутися до керівництва правоохоронних органів про термінове створення спеціального штабу у такій кризовій ситуації,
– наголосив Гринів.

Відповідне звернення до силовиків підтримав і спікер парламенту Андрій Парубій.

Підтримую вимогу голови фракції Ігоря Гриніва. Вважаю, що правоохоронні органи повинні негайно вжити всіх необхідних заходів, аби вирішити цю ситуацію. Прошу оформити це як звернення від голови Верховної Ради та парламенту,
– додав Парубій.

Читайте також: З’явилась перша страхітлива версія викрадення Гончаренка

Нагадаємо, заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали невідомі.

Теги: Викрадення Гончаренка Україна Олексій Гончаренко Блок Петра Порошенка
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
сьогодні, 15:10 Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
Ольга Черненко 1155
Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
сьогодні, 14:14 Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
Наталя Ромашова 1984
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
сьогодні, 14:05 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1594
Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
сьогодні, 12:12 Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
Дмитро Снєгирьов 4932
Фирташа не так просто экстрадировать в США
сьогодні, 07:32 Фирташа не так просто экстрадировать в США
Олег Пономарь 6224
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
НБУ назвав головні загрози для економіки України
 13 грудня 2016 , 15:47
За минулу добу бойовики відкривали вогонь 49 разів, один військовий загинув
 11 січня , 06:29
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук