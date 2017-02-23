У БПП захотіли, щоб Гончаренка шукав спеціальний штаб

Фракція "Блоку Петра Порошенка" наполягає, щоб через викрадення народного депутата Олексія Гончаренка створили спеціальний штаб.
Про це заявив керівник фракції Ігор Гринів, повідомляє Gazeta.ua.
Хочу звернутися до керівництва правоохоронних органів про термінове створення спеціального штабу у такій кризовій ситуації,
– наголосив Гринів.
Відповідне звернення до силовиків підтримав і спікер парламенту Андрій Парубій.
Підтримую вимогу голови фракції Ігоря Гриніва. Вважаю, що правоохоронні органи повинні негайно вжити всіх необхідних заходів, аби вирішити цю ситуацію. Прошу оформити це як звернення від голови Верховної Ради та парламенту,
– додав Парубій.
Читайте також: З’явилась перша страхітлива версія викрадення Гончаренка
Нагадаємо, заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали невідомі.