У будинку під Києвом прогримів вибух: евакуйовано майже 30 осіб

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У місті Ірпінь, що під Києвом, у двоповерховому будинку стався вибух газу, постраждали 4 особи.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"У м. Ірпінь по вул. Тищенка, 3 а, 11 серпня о 02:46 в однокімнатній квартирі на першому поверсі двоповерхового, шістнадцятиквартирного житлового будинку на два під’їзди стався вибух попередньо побутового газу без послідуючого горіння", – зазначили у ДСНС.
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Вибух зруйнував у квартирі міжкімнатні двері, вибиті два вікна, пошкоджена дерев'яна підлога і обшивка вхідних дверей чотирьох квартир.
Внаслідок інциденту постраждало 4 особи, двоє з них отримали опіки різних ступенів важкості. 27 осіб, які проживають у будинку, було евакуйовано. Причину вибуху встановлюють правоохоронці.