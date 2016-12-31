  • укр
  • рус
12:47
31 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Горе без Мережі. Чергова перемога російської демократії
Вєсті Кремля
22:19, 30 грудня
Вєсті.UA. М'яке місце Савченко мітить на два стільці. Крампус у Верховній Раді
Вєсті.UA
20:03, 30 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 11:00: У зоні АТО неспокійно. Вибух в центрі Багдаду: багато загиблих
Випуск новин
11:53, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Чехії відкриють спеціальний центр для боротьби з російською пропагандою

10:29, сьогодні 264 Читать новость на русском
У Чехії боротимуться з російською пропагандою
У Чехії боротимуться з російською пропагандою / joinfo.ua

З 1 січня у столиці Чехії Празі розпочне роботу Центр боротьби з тероризмом і гібридними загрозами. Одним із головних завдань установи буде пошук в Інтернеті фейків та протидія "пропаганді зовнішніх сил".

Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У центрі, який підпорядковуватиметься місцевому міністерству внутрішніх справ, працюватимуть 20 співробітників, які будуть моніторити підозрілі публікації в Інтернеті і шукати фейкові новини, щоб перешкодити їх широкому поширенню.

За даними німецького агентства dpa, завданням центру буде також боротьба проти "пропаганди зовнішніх сил". Зокрема, зазначає видання, спостерігачі празького аналітичного центру "Європейські цінності" попереджають про зростання впливу ЗМІ, підконтрольних Кремлю. Як додає Frankfurter Allgemeine Zeitung, у Чехії остерігаються, що Москва спробує вплинути на громадську думку в країні для підтримки проросійських партій на парламентських виборах у 2017 році.

Читайте також: Пропагандисти Кремля запустили новий фейк про українських бійців

Теги: Політика Чехія Російська пропаганда
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
30 грудня, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
У Москві вбили оператора телеканалу "Россия 1"
 21 липня , 17:13 10
Дружині переможця "Голос країни" розтрощили авто
30 листопада , 10:28 3
Дотепне відео від "Чоткий Паца": як Кличко пояснює останні заяви Савченко
 15 серпня , 19:30
Вагони київського метро прикрасять графіті: вражаючі фото
17 серпня , 19:22 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук