У Чехії відкриють спеціальний центр для боротьби з російською пропагандою

З 1 січня у столиці Чехії Празі розпочне роботу Центр боротьби з тероризмом і гібридними загрозами. Одним із головних завдань установи буде пошук в Інтернеті фейків та протидія "пропаганді зовнішніх сил".

Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. У центрі, який підпорядковуватиметься місцевому міністерству внутрішніх справ, працюватимуть 20 співробітників, які будуть моніторити підозрілі публікації в Інтернеті і шукати фейкові новини, щоб перешкодити їх широкому поширенню. За даними німецького агентства dpa, завданням центру буде також боротьба проти "пропаганди зовнішніх сил". Зокрема, зазначає видання, спостерігачі празького аналітичного центру "Європейські цінності" попереджають про зростання впливу ЗМІ, підконтрольних Кремлю. Як додає Frankfurter Allgemeine Zeitung, у Чехії остерігаються, що Москва спробує вплинути на громадську думку в країні для підтримки проросійських партій на парламентських виборах у 2017 році. Читайте також: Пропагандисти Кремля запустили новий фейк про українських бійців

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter