У Черкасах з'явився унікальний центр реабілітації спортсменів

Єдиний на всю область заклад допомагатиме атлетам відновитися після травм та важких тренувань.

Георгій Косов 5 років займається тріатлоном. У цьому виді спорту поєднані біг, плавання і велоспорт. Зазвичай, аби відновити сили, Георгій ходить на масажі. А у новоствореному Центрі реабілітації він вперше спробував лімфодренаж для покращення кровообігу у кінцівках.

Щодня у центрі можуть оздоровлювати більше сотні атлетів. У закладі працюють 7 сучасних медичних апаратів. Аналогів такого Центру реабілітації на Черкащині немає. Медобладнання запрограмоване відновлювати атлетів усіх видів спорту і з травмами різної тяжкості.

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Створили центр реабілітації з ініціативи місцевої футбольної спільноти. Міська влада виділила приміщення на центральному стадіоні, а профінансували усе з обласного бюджету. На облаштування та закупівлю обладнання знадобився мільйон гривень.

Повноцінно центр реабілітації запрацює на початку лютого. Для спортсменів-професіоналів послуги закладу безкоштовні.