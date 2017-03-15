У Черкаській міськраді відреагували на розгін блокади

Черкаські депутати відреагували на силовий розгін Торецького редуту відразу трьома зверненнями.

Місцеві активісти заблокували вихід із сесійної зали, допоки депутати Черкаської міськради не ухвалили рішення. Окрім головних вимог про припинення торгівлі з окупованими територіями та визнання АТО війною, депутати вимагають звільнити з лав поліції силовиків, які чинили тиск на блокадників.

Тут більшість депутатів за те, щоб давно вже припинити цю торгівлю з окупантами. Я, як міський голова, не розумію, як можна було торгувати з окупованими територіями!

– наголосив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

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