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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Чернівецькій області знайшли застреленого військового

14:37, сьогодні 448 Читать новость на русском
Біля тіла знайшли пістолет
Біля тіла знайшли пістолет / 24 Канал

У Чернівецькій області знайшли мертвого військового, поліція припускає, що чоловік скоїв самогубство.

Про це повідомляє місцеве видання АСС з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією видання, чоловік покінчив з життям вистрілом у голову. Це підтвердив розтин.

Також відомо, що 24-річний військовий працював інструктором кінологічного відділення ВПС "Красноїльськ". Зі слів батька покійного, син повинен був перебувати з 9 до 16 січня на амбулаторному лікуванні у Сокирянській ЦРЛ.

Трагічна подія трапилася 14 січня. Відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, минулого року кількість загиблих військових не під час боїв перевищила бойові втрати. 63 бійці вчинили самогубство.

Теги: Україна Зброя Самогубство
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