У Чернівцях дитина випала з вікна багатоповерхівки, рятуючи кота

У Чернівцях 6-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки, потягнувшись за котом.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

Домашній улюбленець не вижив, а дівчинку у важкому стані госпіталізували до чернівецької лікарні. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Як з’ясували поліцейські, дівчинка бавилася зі своїм котом.

Пухнастий підійшов занадто близько до відчиненого вікна і випав з нього. Дівчинка, намагаючись врятувати домашнього улюбленця, впала слідом за ним,

– додали у поліції.

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