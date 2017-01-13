У Чернівцях влаштували дивовижний карнавал, перетворивши авто на скульптури

В Україні відзначатимуть свято Маланки. На Буковині з цієї нагоди традиційно влаштовують фестивалі.

Уже 6 років чернівецькі майстри влаштовують свято "Переберії". Так на Буковині називають свято Маланки. Умільці тижнями чаклують над своїми машинами. Їх за допомогою звичайних будівельних матеріалів та власної фантазії перетворюють на яскраві карнавальні платформи.

Майстер Микола Стримбу із села Чагор змайстрував гігантського сфінкса. Усередині сфінкса – звичайна вантажівка. Чотириметрову конструкцію із пінопласту та будівельної піни тюнінгували музичними колонками та різнокольоровими ліхтарями.

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Цього року організатори маланкарських фестивалів на Буковині запропонували учасникам відмовитись від комуністичної та нацистської символіки в костюмах та декораціях.

Майстри кажуть, що уже підготували чимало різноманітних образів, які обов’язково здивують кожного.