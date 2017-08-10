У Чикаго по натовпу відкрили вогонь: є жертви і чимало поранених

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У Чикаго сталась стрілянина, внаслідок якої щонайменше одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення.
Як повідомляє АВС News, двоє людей відкрили вогонь по натовпу приблизно о 22:30 за місцевим часом. Вони стріляли з-за рогу.
Внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.
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Інцидент трапився за декілька кварталів від поліцейської дільниці.
В цей час на вулиці зібралось чимало людей.
Чоловік, що загинув, отримав кулю в спину. Серед постраждалих – п’ятеро жінок. Їх усіх госпіталізували.
Що стало причиною стрілянини, не повідомляється.
До слова, Чикаго вважають одним з найкриміногенніших міст США.