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У Чикаго по натовпу відкрили вогонь: є жертви і чимало поранених

00:03, сьогодні 4879 Читать новость на русском
У Чикаго невідомі відрили вогонь по натовпу
У Чикаго невідомі відрили вогонь по натовпу / Getty images

У Чикаго сталась стрілянина, внаслідок якої щонайменше одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення.

Як повідомляє АВС News, двоє людей відкрили вогонь по натовпу приблизно о 22:30 за місцевим часом. Вони стріляли з-за рогу.

Внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

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Інцидент трапився за декілька кварталів від поліцейської дільниці.

В цей час на вулиці зібралось чимало людей.

Чоловік, що загинув, отримав кулю в спину. Серед постраждалих – п’ятеро жінок. Їх усіх госпіталізували.

Що стало причиною стрілянини, не повідомляється.

До слова, Чикаго вважають одним з найкриміногенніших міст США.

Теги: США Жертви Кримінальні новини
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