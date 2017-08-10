У Чикаго по натовпу відкрили вогонь: є жертви і чимало поранених

У Чикаго сталась стрілянина, внаслідок якої щонайменше одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення.

Як повідомляє АВС News, двоє людей відкрили вогонь по натовпу приблизно о 22:30 за місцевим часом. Вони стріляли з-за рогу.

1 dead, 6 others wounded, after gunmen fire on people standing 2 blocks from Chicago police headquarters. https://t.co/KvpbW0i1ZE — AP Central U.S. (@APCentralRegion) 9 серпня 2017 р.

Внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

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Інцидент трапився за декілька кварталів від поліцейської дільниці.

В цей час на вулиці зібралось чимало людей.

Чоловік, що загинув, отримав кулю в спину. Серед постраждалих – п’ятеро жінок. Їх усіх госпіталізували.

Що стало причиною стрілянини, не повідомляється.

До слова, Чикаго вважають одним з найкриміногенніших міст США.