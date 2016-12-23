У чоловіка в кишені вибухнула електронна сигарета

У Каліфорнії чоловік отримав важкі опіки через вибух електронної цигарки.

Це трапилось, коли він їхав у автобусі. На відео, яке поширили ЗМІ видно, як чоловік спокійно розмовляє.

Тоді раптом починає кричати, а автобус наповнює дим. Потерпілого госпіталізували з важкими опіками стегна та руки.

До слова, вчені з Каліфорнії довели, що куріння може стати причиною розвитку недоумства і хвороби Альцгеймера в старості.