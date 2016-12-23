У чоловіка в кишені вибухнула електронна сигарета
20:59, 22 грудня 667 Читать новость на русском
У Каліфорнії чоловік отримав важкі опіки через вибух електронної цигарки.
Це трапилось, коли він їхав у автобусі. На відео, яке поширили ЗМІ видно, як чоловік спокійно розмовляє.
Тоді раптом починає кричати, а автобус наповнює дим. Потерпілого госпіталізували з важкими опіками стегна та руки.
До слова, вчені з Каліфорнії довели, що куріння може стати причиною розвитку недоумства і хвороби Альцгеймера в старості.
Джерело: 24 Канал
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