У Чорне море увійшов ракетний фрегат Франції

Фрегат з керованою ракетною зброєю La Fayette Військово-морських сил Франції увійшов до акваторії Чорного моря та прямує у болгарський порт Варна.
Про це повідомив спеціалізований ресурс стеження за пересуванням суден у Боспорській протоці.
Інформацію підтвердив посол Франції у Болгарії Ерік Лебедель.
Як відомо, бойовий корабель La Fayette обладнаний ракетами Exocet з дальністю дії 70 кілометрів і зенітним ракетним комплексом Crotale Naval. Ірегат, конструкція корпусу і надбудов створені з використанням технології "Стелс", через що він має малу радіолокаційну помітність. Такі кораблі ще називають "неведимками".
Востаннє цей корабель заходив у Чорне море у 2015 році. Тоді він кинув якір у порті Одеси.