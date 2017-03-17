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У Чорне море увійшов ракетний фрегат Франції

10:50, сьогодні 322 Читать новость на русском
Ракетний фрегат ВМС Франції La Fayette
Ракетний фрегат ВМС Франції La Fayette / Фото з соцмереж

Фрегат з керованою ракетною зброєю La Fayette Військово-морських сил Франції увійшов до акваторії Чорного моря та прямує у болгарський порт Варна.

Про це повідомив спеціалізований ресурс стеження за пересуванням суден у Боспорській протоці.

Інформацію підтвердив посол Франції у Болгарії Ерік Лебедель.

Як відомо, бойовий корабель La Fayette обладнаний ракетами Exocet з дальністю дії 70 кілометрів і зенітним ракетним комплексом Crotale Naval. Ірегат, конструкція корпусу і надбудов створені з використанням технології "Стелс", через що він має малу радіолокаційну помітність. Такі кораблі ще називають "неведимками".

Востаннє цей корабель заходив у Чорне море у 2015 році. Тоді він кинув якір у порті Одеси.

Теги: Франція Зброя Болгарія
Джерело: 24 Канал
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