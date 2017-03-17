У Чорне море увійшов ракетний фрегат Франції

Фрегат з керованою ракетною зброєю La Fayette Військово-морських сил Франції увійшов до акваторії Чорного моря та прямує у болгарський порт Варна.

Про це повідомив спеціалізований ресурс стеження за пересуванням суден у Боспорській протоці.

Інформацію підтвердив посол Франції у Болгарії Ерік Лебедель.

Як відомо, бойовий корабель La Fayette обладнаний ракетами Exocet з дальністю дії 70 кілометрів і зенітним ракетним комплексом Crotale Naval. Ірегат, конструкція корпусу і надбудов створені з використанням технології "Стелс", через що він має малу радіолокаційну помітність. Такі кораблі ще називають "неведимками".

La Fayette transits Bosphorus: external equipment & upper deck fittings of FS La Fayette are concealed; RIHB assault craft fitted : pic.twitter.com/vyWkG5bMqC — Yörük Işık (@YorukIsik) 16 березня 2017 р.

Востаннє цей корабель заходив у Чорне море у 2015 році. Тоді він кинув якір у порті Одеси.

[EN IMAGE] – 13/03/17 La frégate « La Fayette » a franchi le canal de Corinthe, qui relie la mer Ionienne à la mer Égée pic.twitter.com/Su41cGyLoe — Marine nationale (@MarineNationale) 16 березня 2017 р.