У Держдепартаменті США прокоментували, чому вигнали російських дипломатів

Держдепартамент США підтвердив, що висилає з країни 35 російських дипломатичних працівників.

Про це йдеться у заяві офіційного представника держдепу Марка Тонера.

Сьогодні Держдепартамент оголосив персонами нон-грата 35 російських офіційних осіб, дії яких не відповідали їх дипломатичному статусу або статусу консульського працівника,

– відзначається у заяві.

У відомстві наголосили, що ці дії є частиною комплексних заходів, які прийняті у відповідь на втручання Росії в хід виборів президента США, а також через переслідування американських дипломатів за кордоном, яке збільшилася за останні чотири роки і особливо протягом останніх 12 місяців.

"Сьогоднішні дії дають ясне послання про те, що така поведінка неприпустима і матиме наслідки", – йдеться у документі.

Водночас Держдепартамент поінформував уряд Росії, що заборонить доступ російського персоналу в два розважальних комплексу (recreational compound) в США, якими володіє російський уряд.

Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.