У Держдепі США озвучили добру звістку для України

У Державному департаменті США розповіли про долю санкцій, накладених на Росію через анексію Криму.

Про це повідомив в.о. офіційного представника Держдепартаменту США Марк Тонер, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наші санкції, пов'язані з Кримом, залишаться в силі до тих пір, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", – запевнив Тонер.

Він наголосив, що Штати не визнають "референдум", незаконно проведений у Криму 2014 року.

У Росії організували нелегітимний референдум, на якому жителі Криму були змушені голосувати, а озброєні до зубів іноземні війська окупували їх землі,

– підкреслив представник Держдепартаменту США.

У Держдепі додали, що підозрюють Кремль у порушеннях прав жителів анексованого півострова, адже спостерігачі з прав людини повідомляють, що зафіксували у Криму насильницькі зникнення, позасудові страти, тортури і каральні психіатричні госпіталізації.

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"Кримські татари, етнічні українці, проукраїнські активісти і незалежні журналісти піддаються судовому переслідуванню з політичних мотивів і репресій", – зазначив Марк Тонер.