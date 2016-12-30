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У Держдумі погрожують розколоти Україну

21:04, сьогодні 1075 Читать новость на русском
Окупантам не до вподоби вільна Україна
Окупантам не до вподоби вільна Україна / Getty Images

Російська Держдума погрожує почати розкол України в кінці 2017 року, якщо Москві не вдасться провести дострокові вибори Верховної Ради або Президента.

Про це розповів перший заступник голови Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін, повідомляє Лівий берег.

Ось зараз хочу вам сказати: якщо в наступному році не знайдеться приводів-можливостей скинути хоча б який-небудь баласт, в особі хоча б Верховної Ради – Президента, то до кінця року виникне питання, яке звучить так: "Україна була, є – але може не бути". Взагалі в принципі. Як цілісна держава,
– заявив він.

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Теги: Україна Політика
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