У Держдумі РФ прокоментували заборону на в'їзд Самойловій в Україну

У Росії чекають на роз'яснення від організаторів музичного конкурсу Євробачення-2017.

Про це повідомила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, пишуть "Риа новости".

"Росія зробить свої висновки про участь після роз'яснень ситуації, що склалася з боку організаторів конкурсу", – заявила вона.

Матвієнко засудила рішення Служби безпеки України про недопуск співачки з інвалідністю на конкурс Євробачення-2017. За її словами, це повний абсурд та абсолютно неприйнятна ситуація – побачити у Юлії Самойловій якусь загрозу для безпеки України.

Ми розраховуємо, що організатори конкурсу їй дозволять,

– додала Валентина Матвієнко.

На її думку, ситуація в Україні "так швидко деградувала", що важко бачити в рішенні СБУ якусь логіку.

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Як відомо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну представниці Росії Юлії Самойловій.