У Держуправлінні справами розповіли, на чому їздять в адміністрації Порошенка

Автобаза Державного управління справами налічує у своєму складі 234 транспортних засоби – від "Богданів" до Range Rover.

Про це повідомили у Держуправлінні справами, пишуть "Українські Новини".

"Весь зазначений транспорт використовується для забезпечення транспортного обслуговування президента і його адміністрації, Держуправління справами (у тому числі установ охорони здоров'я), інших допоміжних органів і служб, а також для обслуговування офіційних заходів та іноземних делегацій", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у складі автобази є автомобілі Range Rover (2005 року випуску), BMW (2004), Mitsubishi (2001), Mercedes-Benz (1995-2008), Volkswagen ( 2003-2013), Toyota ( 1999-2014), Renault ( 1997-2011), Skoda ( 2000-2010), Opel ( 1997-2002) і Ford (1997).

Крім цього, на балансі автобази перебувають транспортні засоби "Богдан" (2003 року випуску), ГАЗ ( 1987-2002) і ЗІЛ ( 1978-2004).

Читайте також: Які нові автомобілі купували українці у 2016 році: цікава статистика