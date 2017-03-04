У Дніпрі чоловік зі стріляниною грабував магазин

У Дніпрі посеред ночі чоловік стріляв у повітря та вчинив спробу пограбувати магазин.

Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію.

До правоохоронців вночі надійшло анонімне повідомлення про те, що п'яний чоловік стріляє у повітря зі зброї.

За словами свідків, чоловік поблизу продуктового магазину дістав зброю та 8 разів вистрелив у повітря. Згодом він зайшов усередину магазину та заявив, що це пограбування.

Поліція затримала чоловіка, триває слідство.

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