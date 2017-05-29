У Дніпрі лікарі борються за життя 20-річного воїна

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До Дніпра доставили борт із пораненими бійцями. Один – у вкрай важкому стані.
У Новозванівці 20-річний український захисник зазнав важкого поранення голови. Його, разом з трьома пораненими бійцями, доправили до Дніпра санітарним бортом.
Хлопець непритомний, його стан – украй тяжкий. Другий важкий — 42-річний військовий 25-ої десантної бригади поступив з пораненням голови та плеча. Він зараз у реанімації, але при свідомості.
Хірурги з реаніматологами зараз роблять все можливе, аби врятувати бійцям життя. Ми сподіваємось, що хлопець, якому 20 років, таки виживе,
– прокоментував головний лікар Дніпропетровської Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
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