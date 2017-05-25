У Дніпрі на піар мера та міськради витратять 273 мільйона з міського бюджету

273 мільйони бюджетних гривень за чотири роки витратить міська рада Дніпра на "Програму розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності міськради і її виконавчих органів та комунальних підприємств".

Про це повідомляють "Коментарі".

Отже, в середньому на ці цілі щорічно будуть відводити майже 70 мільйонів гривень.

Як вже писали "Коментарі" , ця програма включає три основних розділи:

1) висвітлення діяльності мера та його команди в ЗМІ і соцмережах; 2) фінансування громадських організацій; 3) проведення культурно-масових заходів.

Як стало відомо, в поточному 2017 році планують витратити 5 мільйонів гривень на розміщення новин на радіо та у друкованих ЗМІ. Ще 4 мільйони гривень виділять на телевізійні сюжети та новини в інтернеті.

На сувенірну продукцію, бренд-платформу і збільшення впізнаваності логотипу міста передбачено 4,7 мільйона гривень.

У 2,5 мільйона гривень обійдеться фінансова допомога громадським організаціям і ще 4 мільйони витратять на семінари для громадських діячів і ЗМІ.

Півтора мільйона планують виділити на соціологічні дослідження.

Найбільша стаття витрат – проведення культурно-масових заходів – виллється в 32 мільйони гривень.

Як раніше писали "Коментарі", міська влада Дніпра виділить 20 млн грн на програму "Культурна столиця". У цій програмі окремо варто згадати фестиваль блогерів в Дніпрі – майданчику, на якій мер міста Філатов в середині червня буде спілкуватися зі знаковими персонажами українського сегменту мережі Фейсбук. Фінансування цієї піар-акції також буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету Дніпра.

Також цікаво виглядають і тендери, на яких бюджетні гроші розподіляються на такі потреби, як "висвітлення діяльності Дніпровської міської ради в мережі Інтернет".

У лютому 2017 року в тендері на "висвітлення діяльності Дніпровського міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації — в мережі Інтернет" брали участь дві фірми. Вони не торгувалися, ціну не знижували (спочатку різниця в ціні на послуги учасників конкурсу склала всього 4 тисячі грн), що характерно для тендерів, переможець яких відомий заздалегідь.

Виграло тендер ТОВ "Альфаком", що запропонувало свої послуги за 3,6 мільйона гривень (за крайньої маржинальної ставки в 3,6 мільйона гривень), і яке пов'язують з групою "Фрегат", що належить секретарю міськради Дніпра В'ячеславу Мішалову.

Цікаво, що закупівлі проводить КП "Організаційно-аналітична служба", що перебуває в прямому підпорядкуванні секретаря міськради. Таким чином, існує прямий конфлікт інтересів.