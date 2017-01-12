У Дніпрі очікується прибуття близько 300 "тітушок" з Кривого Рогу та Запоріжжя, – Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов заявляє, що у місті значно зріс рівень бандитизму за мовчазної згоди правоохоронних органів.

Причиною до такої заяви очільника Дніпра став напад на комісію міської ради, яка щотижня інспектує якість прибирання снігу на вулицях і прибудинкових територіях.

Як повідомили у Дніпровській міській раді, Невідомі потрощили автівку, яка перевозила членів комісії, після чого втекли з місця пригоди.

"За словами членів комісії, які цього четверга виїхали на традиційну інспекцію, вони помітили, що від самої будівлі міськради їхній службовий мікроавтобус переслідує автомобіль "Ленд Крузер" з номерним знаком АЕ 5555 СВ. Попри це фахівці не припинили роботи і продовжували перевірку якості розчищення вулиць у Новокодацькому районі. Пізніше на вул. Набережній Заводській, в районі Льодової арени, автомобіль, в якому перебували члени комісії, підрізав той самий "Ленд Крузер". З нього вийшли невідомі в масках і без жодних пояснень почали трощити машину комісії. У службовому мікроавтобусі пошкоджені 2 колеса та розбите скло. Під час зухвалого нападу жоден із членів комісії не постраждав", – йдеться повідомлені міської ради.

У мерії Дніпра просять свідків інциденту не бути байдужими та звернутися до Новокодацького відділу поліції або за телефоном "102".

Сьогодні в Дніпрі ситуація з бандитизмом почала виходити з під контролю. По місту абсолютно відкрито, при мовчазному сприянні "правоохоронців", пересуваються люди в масках, які б'ють комунальників і громлять техніку. До вечора очікується прибуття ще близько 300 "тітушек" з Кривого Рогу та Запоріжжя. Арсен Аваков, Юрій Луценко, впевнений, що вам пора б уже відреагувати,

– зазначив Борис Філатов.