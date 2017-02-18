У "Донбасі" відповіли на обвинувачення щодо стрілянини у Харкові

Боєць з позивним "Іспанець", який поранив активіста "Східного корпусу", дійсно свого часу служив у батальйоні "Донбас".

Про це йдеться на офіційній сторінці батальйону "Донбас" в соцмережі Facebook.

У ЗМІ повідомляється, що "ветерани батальйону "Донбас" стріляли в активістів "Східного корпусу". Зазначений у публікаціях боєць з позивним "Іспанець" дійсно служив у батальйоні НГУ "Донбас", однак навесні 2016 року демобілізувався та більше жодного стосунку до служби в "Донбасі", а тим більше до блокади торгівлі з окупантами, не має. Наскільки вдалося дізнатися, після демобілізації "Іспанець" працював в якійсь харківської охоронній фірмі,

– зазначає прес-служба організації.

Крім того, активісти ані спростовують, ані підтверджують, що стрілянину влаштували люди колишнього "регіонала" Євгенія Мураєва, оскільки такою інформацією не володіють.

Однак, знаючи цинізм влади, не виключено, що це може виявитися спланованою провокацією з метою дискредитації доброго імені бійців та ветеранів "Донбасу",

– резюмують представники батальйону.

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Нагадаємо, увечері 17 лютого низка ЗМІ повідомила, що у Харкові бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу". Ймовірна причина – кофлікт щодо блокади торгівлі з окупантами Донбасу, оскільки останні її не підтримують.



Згодом лідер громадянського корпусу "Азов" Олег Ширяєв заявив, що винуватцями стрілянини стали все ж не бійці "Донбасу", а люди екс-"регіонала" Євгенія Мураєва, оскільки "Іспанець", який поранив водія "Східного корпусу" Ігоря Пушкарьова, на нього працює.



Крім того, у мережі з'явилося відео інциденту.