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У ДСНС оприлюднили шокуючі цифри щодо людей, які потонули у 2017 році

04:47, сьогодні 12 Читать новость на русском
Порівняно з даними на початок липня кількість потопельників в Україні зросла на 305 осіб
Порівняно з даними на початок липня кількість потопельників в Україні зросла на 305 осіб / Соцмережі

З початку року на водоймах України загинула 721 особа, серед яких 74 дитини. Порівняно з даними на початок липня ця цифра суттєво зросла.

Про це повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій на своєму офіційному сайті.

За словами рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

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Щодо надзвичайних подій за участю дітей, як переконують у ДСНС, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

"Так, одразу 4 людини, двоє із яких – діти 2008 та 2010 року народження, потонули 8 серпня на Кіровоградщині. Того ж дня на Харківщині, на річці Уди в селі Утківка Харківського району, місцевими жителями піднято з води тіло 15-річного хлопця", – додають у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій.

Крім того, за словами співробітників відомства, загалом було врятовано 505 людей, у тому числі 107 дітей.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема: 1) пам'ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах; 2) ніколи не пірнайте у незнайомих місцях; 3) не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки; 4) не запливайте далеко та ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не є впевненими у своїх силах; 5) не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння; 6) не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас; 7) температура води повинна бути не нижчою за +17°С; 8) плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин; 9) слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах за сильних поривів вітру,
– наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня ДСНС повідомляла, що на водоймах України загинули 416 людей, з яких 45 дітей.

Теги: Новини України ДСНС Жертви
Джерело: 24 Канал
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