У двох найбільших аеропортах Великобританії скасували сотні рейсів

Причиною зупинки роботи аеропорту та скасування рейсів стала необачність одного із працівників. Чоловік випадково вимкнув електропостачання у дата-центрі, що спричинило збій у роботі інформаційних систем "British Airways".

Про це повідомило "The New York Times" з посиланням на власні джерела в "British Airways".

75 тисяч пасажирів, які очікували свої рейси в двох найбільших аеропортах Великобританії – Хітроу та Гетвік – змушені були перенести поїздку.

У "British Airways" вибачились за незручності та попросили людей стежити за відновленням рейсів.

Наразі з'ясовуються всі обставини інциденту.

У соціальних мережах люди опублікували фото та відео свого очікування в приміщенні аеропортів.

No check in. No bags working. Queues everywhere. Planes cancelled. No information. No help. Not even a tannoy

Massive @British_Airways #fail pic.twitter.com/xkwy5ZSOLV — Chris Ship (@chrisshipitv) 27 травня 2017 р.

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