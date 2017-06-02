У двох найбільших аеропортах Великобританії скасували сотні рейсів

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Причиною зупинки роботи аеропорту та скасування рейсів стала необачність одного із працівників. Чоловік випадково вимкнув електропостачання у дата-центрі, що спричинило збій у роботі інформаційних систем "British Airways".
Про це повідомило "The New York Times" з посиланням на власні джерела в "British Airways".
75 тисяч пасажирів, які очікували свої рейси в двох найбільших аеропортах Великобританії – Хітроу та Гетвік – змушені були перенести поїздку.
У "British Airways" вибачились за незручності та попросили людей стежити за відновленням рейсів.
Наразі з'ясовуються всі обставини інциденту.
У соціальних мережах люди опублікували фото та відео свого очікування в приміщенні аеропортів.
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