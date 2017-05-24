У екс-службовців "ПриватБанку" проходять обшуки

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У колишніх службових осіб "ПриватБанку" і юридичних осіб, пов'язаних з банком, співробітники ГПУ проводять обшуки.
Про це повідомляє прес -служба Генпрокуратури на сторінці у Facebook.
Обшуки тривають за місцем проживання осіб та за адресами юридичних осіб, яким надавалися кредити за рахунок рефінансування НБУ.
"24 травня слідчі Генеральної прокуратури України на підставі ухвал суду проводять обшуки за місцем проживання колишніх службових осіб банку і за адресами юридичних осіб, пов'язаних з ПАТ" КБ "ПриватБанк", яким надавалися багатомільярдні кредити за рахунок рефінансування Національного банку України", – зазначили у прес-службі.
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Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем, розкраданні грошей в особливо великих розмірах – екс-службовці "Привату" надавали кредити на невигідних умовах для банку, ймовірно, фіктивним юридичним особам на загальну суму близько 267 мільярдів гривень.