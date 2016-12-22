У Енергодарській міській раді тривають обшуки прокуратури

Прокуратура Запорізької області проводить обшуки в адміністративній будівлі Енергодарської міської ради та за місцями проживання посадових осіб ради.

Як повідомили у прокуратурі Запорізької області, кримінальне провадження щодо посадових осіб Енергодарської міської ради та комунальних підприємств міста відкрито через неодноразові висвітлення питання про привласнення грошових коштів місцевого бюджету Енергодара цими особами.

На цей час у кримінальному провадженні отримано відомості про те, що до вчинення злочинів можуть бути причетні посадові особи міської ради та комунальних підприємств міста, у яких за місцем роботи може зберігатися документація, яка підтверджує незаконне використання бюджетних коштів,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

В прокуратурі зазначають, що раніше відділенням поліції разом з працівникам прокуратури вже проводились обшуки в адмінбудівлі КП "ПКВ" та за місцем проживання посадових осіб підприємства. Водночас частина документів підприємства виявлені у згорілому приміщенні колишнього "Банно прального комбінату".

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