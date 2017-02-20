У Facebook з’явилася фальшива сторінка Луценка

У соціальній мережі Facebook невідомі створили фейкову сторінку генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це у Facebook написала прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.

Створене повне дзеркало офіційної персональної сторінки Юрія Луценка. З неї йде розсилка відомим блогерам та журналістам із пропозицією стати модератором сторінки. Яка мета створення фейку? Думаю, для поширення провокативної інформації чи заяв,

– написала речниця Луценка.

Вона також нагадала, що раніше вже була зламана справжня сторінка глави ГПУ у Twitter, звідки розсилались антимайданні заклики начебто від імені Луценка.

Мабуть, комусь вигідно повторити цю історію. Прошу офіційно – не ведіться на фейк. Не підписуйтеся, не погоджуйтесь на модерацію тощо,

– закликала Сарган.

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Прес-секретарка Луценка зазначила, що у генпрокурора в соцмережах справжня лише персональна сторінка у Facebook, яку він модерує особисто. На ній гасло "Закон і справедливість".