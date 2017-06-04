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У фан-зоні в Турині через тисняву постраждали понад 1500 осіб

14:35, сьогодні 33 Читать новость на русском
Понад 1500 осіб постраждали у фан-зоні в Турині через тисняву
Понад 1500 осіб постраждали у фан-зоні в Турині через тисняву / Фото з відкритих джерел

Число постраждалих в результаті тисняви під час перегляду футболу у Турині зросло до 1527 осіб, троє перебувають у критичному стані.

Більше 1500 осіб постраждали в результаті тисняви в Турині під час перегляду фінального матчу Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Реал". Інформацію про постраждалих підтвердила влада міста.

За словами медиків, мінімум п'ять постраждалих отримали серйозні травми, троє – у критичному стані, серед них є 4-річна дитина.

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Нагадаємо, 3 червня ввечері у фан-зоні в Турині під час матчу фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Реал" у натовпі хтось підірвав петарду. Велика маса людей у паніці почала швидко бігти до виходів і зчинилась тиснява.

Теги: Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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