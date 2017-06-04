У фан-зоні в Турині через тисняву постраждали понад 1500 осіб

Число постраждалих в результаті тисняви під час перегляду футболу у Турині зросло до 1527 осіб, троє перебувають у критичному стані.

Більше 1500 осіб постраждали в результаті тисняви в Турині під час перегляду фінального матчу Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Реал". Інформацію про постраждалих підтвердила влада міста.

За словами медиків, мінімум п'ять постраждалих отримали серйозні травми, троє – у критичному стані, серед них є 4-річна дитина.

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200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk — AFP news agency (@AFP) 3 червня 2017 р.

Нагадаємо, 3 червня ввечері у фан-зоні в Турині під час матчу фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Реал" у натовпі хтось підірвав петарду. Велика маса людей у паніці почала швидко бігти до виходів і зчинилась тиснява.