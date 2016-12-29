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У ФІФА розповіли, коли піднімуть питання про позбавлення Росії чемпіонату світу з футболу

23:55, 28 грудня 387 Читать новость на русском
Президент ФІФА Джанні Інфантіно
Президент ФІФА Джанні Інфантіно / futbolred.com

Лише після появи доказів випадків вживання допінгу серед російських футболістів ФІФА може підняти питання про позбавлення Росії права на проведення чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно у інтерв'ю АР.

"Якщо випадки вживання допінгу у футболі дійсно були приховані і це буде доведено, ФІФА та УЄФА приймуть відповідні заходи і застосують санкції", – наголосив президент федерації.

Він зазначив, що чемпіонат світу, який має відбутись у 2018 році, буде повністю прозорим, адже усі допінг-лабораторії будуть розміщені у Швейцарії.

Я думаю, не варто об'єднувати проблему допінгу і питання організації ЧС-2018. Перевіркою спортсменів на турнірі буде займатися ФІФА. Лабораторії, швидше за все, будуть розміщені у Швейцарії. І ми можемо гарантувати, що на ЧС-2018 все буде прозоро,
– запевнив Інфантіно.

Читайте також: Російські чиновники вперше визнали, що в країні працює система допінгу

Нагадаємо, 22 грудня через допінг-скандал Росія позбулась етапу Кубка світу з біатлону.

Згодом Міжнародна федерація лижних гонок (FIS) заявила про перенесення фінального етапу Кубка світу 2017 року з Тюмені через допінг-скандал.

Теги: Новини Росії Політика ФІФА Скандал
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