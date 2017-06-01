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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Філіппінах військові обстріляли свої ж позиції: є жертви

09:17, сьогодні 184 Читать новость на русском
Авіація Філіппін
Авіація Філіппін / ukrinform.ua

Філіппінська авіація нанесла ракетний та бомбовий удар по власних позиціях. Щонайменше 10 військових померли.

Про це повідомив міністр оборони Філіппін Делфін Лорензана, передає "Інтерфакс".

Офіційне військо країни повинно було знищити позицію ісламістів, які пов'язані із терористичною "Ісламською державою". Проте помилково обстріл здійснився по власних бійцях.

За словами Делфіна Лорензана, причиною помилки стало не чітке координування.

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Теги: Філіппіни Ісламська держава Жертви авіація
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