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У Фонді держмайна повідомили, коли почнуть продаж "Донецькобленерго"

19:18, сьогодні 10 Читать новость на русском
Коли почнуть продаж
Коли почнуть продаж "Донецькобленерго" / forbes.net.ua

У Фонді держмайна вже назвали дату початку продажу "Донецькобленерго", а також початкову ціну пакету. Вже надійшла одна заявка.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

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Відомо, що торги відбудуться 16 серпня на фондовый біржі ІННЕКС. Початкова ціна – 143 мільйонів гривень

На 25% акцій ПАТ "Донецькобленерго" вже надійшла одна заявка.

Наразі головним акціонером "Донецькобленерго" є компанія Рината Ахметова ДТЕК.

Теги: Енергетика Фонд держмайна України Новини України
Джерело: 24 Канал
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