У Фонді держмайна повідомили, коли почнуть продаж "Донецькобленерго"

У Фонді держмайна вже назвали дату початку продажу "Донецькобленерго", а також початкову ціну пакету. Вже надійшла одна заявка. Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна. Читайте також: Фонд держмайна України здає в оренду частину Чорнобильської зони Відомо, що торги відбудуться 16 серпня на фондовый біржі ІННЕКС. Початкова ціна – 143 мільйонів гривень На 25% акцій ПАТ "Донецькобленерго" вже надійшла одна заявка. Наразі головним акціонером "Донецькобленерго" є компанія Рината Ахметова ДТЕК.

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