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У Франції побоюються кібератак

15:35, сьогодні 105 Читать новость на русском
Французи хочуть захиститися від кібератак
Французи хочуть захиститися від кібератак / Your News Wire

Міноборони Франції вирішило посилити свої ресурси для захисту.

Очільник відомства Жан-Ів Ле Дріан заявив, що наразі французька система не має імунітету від таких нападів. Міністр каже, що вони можуть бути спрямовані, зокрема, на інфраструктуру, наприклад, електрику, водопостачання чи комунікації.

Небезпека кібеатак існує також для ЗМІ та французької демократії.

Читайте також: Путін заплатив малу ціну за вторгнення до України, тому вчинив кібератаки на США, – Маккейн

Про реальну загрозу заговорили після оприлюдненої доповіді американського ФБР про хакерські атаки і втручання Кремля у вибори у США. Розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.

Окрім того, Росію звинувачують у кібератаках на ОБСЄ.

Теги: хакери Франція
Джерело: 24 Канал
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