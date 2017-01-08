У Франції побоюються кібератак

Міноборони Франції вирішило посилити свої ресурси для захисту.

Очільник відомства Жан-Ів Ле Дріан заявив, що наразі французька система не має імунітету від таких нападів. Міністр каже, що вони можуть бути спрямовані, зокрема, на інфраструктуру, наприклад, електрику, водопостачання чи комунікації.

Небезпека кібеатак існує також для ЗМІ та французької демократії.

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Про реальну загрозу заговорили після оприлюдненої доповіді американського ФБР про хакерські атаки і втручання Кремля у вибори у США. Розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.



Окрім того, Росію звинувачують у кібератаках на ОБСЄ.