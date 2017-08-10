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У Франції побудували дорогу майбутнього

14:20, сьогодні 3147 Читать новость на русском
Дорога з сонячних панелей
Дорога з сонячних панелей / hmarochos.kiev.ua

Французька компанія представила дорогу майбутнього: замість асфальту розробники пропонують використовувати сонячні батареї.

Про це повідомляє УНІАН.

У Франції вже покрили перший кілометр дороги сонячними панелями. Вони мають високоміцне захисне покриття. Воно витримує 18-тонне навантаження. Навіть найбільш завантажені траси освітлені сонцем протягом 70-90% дня. Тому така дорога може сама себе освітлювати.

При цьому таке шосе може забезпечити вуличним світлом містечко із населенням близько 5 тисяч людей протягом цілого року.

Також, за словами розробників, згодом сонячні магістралі зможуть безконтактно заряджати електромобілі. Серійний випуск панелей для доріг запланований у 2018 році.

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Вартість квадратного метра дороги становить 2000-2500 євро. Перші замовники – канадське місто Калгарі та американський штат Джорджія.

Теги: LifeStyle Енергоефективність Франція
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