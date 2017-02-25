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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

У Франції проросійському лідеру президентської гонки закидають серйозне обвинувачення

19:16, сьогодні 671 Читать новость на русском
Франсуа Фійон
Франсуа Фійон / Getty Images

Прокуратура Франції відкрила судове слідство проти кандидата в президенти Франсуа Фійона, якого звинувачують у розкраданні державних коштів.

Про це повідомляє французське видання Le Parisien.

Йдеться про скандал, який спалахнув півтора місяці тому. Тоді французькі ЗМІ писали, що Фійон, ще коли був депутатом, влаштував дружину своєю помічницею. При цьому жінка нічого не робила, але отримувала зарплату з бюджету. Загалом – майже півмільйона євро. Тому фінансова прокуратура розпочала офіційне розслідування цієї справи.

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До скандалу Франсуа Фійон був лідером президентських перегонів. Але тепер його позиції похитнулися. І в перегонах лідирує незалежний кандидат Емануель Макрон.

Теги: Політика Франція Корупція гроші
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